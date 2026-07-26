Москва26 июл Вести.Уникальный атомный ледокол проекта "Лидер" будет колоть лед толщиной до трех метров, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными в День ВМФ.

Сейчас строится уже так называемый [атомный ледокол] "Лидер", который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров... до трех метров с небольшим сказал глава государства

Путин подчеркнул, что такого в мире нет ни у кого.

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День ВМФ. Президент находится с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. В ходе визита Путин встретился с военными в Главном Адмиралтействе.