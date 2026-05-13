Картаполов: работы над "Посейдоном" и "Буревестником" - в завершающей стадии

Москва13 мая Вести.Работы по системам вооружений "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии, заявил в среду журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отказался указывать конкретные даты, однако отметил, что работы над этими системами вооружений завершаются.

Я бы не стал сейчас говорить какие-то конкретные даты, но работа над этими суперсовременными и перспективными комплексами, которых ни у кого нет, находится на завершающей стадии. Это абсолютный факт, и наши оппоненты тоже об этом знают, и я думаю, что сейчас они сидят и ежатся. сказал он

Об испытаниях подводного аппарата "Посейдон" президент РФ сообщил в октябре прошлого года.

"Буревестник" - ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. В октябре прошлого года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов проинформировал президента РФ, что российские военные провели успешное испытание ракеты.