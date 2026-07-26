Москва26 июл Вести.В составе Военно-морского флота (ВМФ) России уже имеется действующий носитель беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Об этом в эфире программы "Военная приемка" сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат. И, конечно же, уже в составе военно-морского флота такой носитель есть. Об этом публично говорил и руководитель нашей страны подчеркнул главком

"Посейдон" представляет собой уникальный беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. По имеющимся данным, он способен преодолевать межокеанские расстояния, развивая скорость до 200 км/ч и действуя на сверхглубинах более одного километра.