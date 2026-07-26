Моисеев: ВМФ до конца года получит более 20 кораблей и подлодку "Пермь" Главком ВМФ Моисеев: до конца года флот примет более 20 кораблей

Москва26 июл Вести.Военно-морской флот России продолжает наращивать боевой состав. До конца текущего года в строй войдут более двадцати кораблей, судов и катеров, включая многоцелевую атомную подводную лодку нового поколения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Выступая в День Военно-Морского Флота, главком подвел промежуточные итоги кораблестроительной программы.

Мы на текущий момент приняли уже двадцать кораблей, судов, катеров. И для нас это важно. К концу года мы также примем еще более двадцати. Среди них будет подводная лодка "Пермь", значимое событие будет в истории Военно-морского флота сказал Моисеев

Особое внимание в его словах прозвучало в отношении атомохода "Пермь", который относится к проекту 885/885М "Ясень-М". Это многоцелевые атомные подводные лодки четвертого поколения, способные нести высокоточное оружие и решать широкий спектр задач в Мировом океане.