Москва26 июл Вести.Заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия" завершен, заявил главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) РФ адмирал флота Александр Моисеев в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Путин в воскресенье прибыл в Петербург, приехал в Главное Адмиралтейство и кратко поговорил с главкомом ВМФ, а также заслушал его доклад.

Завершен заводской ремонт стратегического крейсера "Карелия" сказал Моисеев

Ранее Моисеев заявил, что до конца 2026 года в строй ВМФ РФ войдут более 20 кораблей, судов и катеров, включая многоцелевую атомную подводную лодку нового поколения.