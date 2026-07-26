Главком ВМФ Моисеев сообщил о начале создания подлодок пятого поколения В России утвердили программу развития подводных лодок пятого поколения

Москва26 июл Вести.В России утверждена многоцелевая программа развития и начато проектирование подводных лодок пятого поколения. Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал флота Александр Моисеев.

По словам главкома, утвержденная программа охватывает создание как стратегических, так и многоцелевых атомных подводных лодок.

Мы живем уже развитием создания подводной лодки пятого поколения подчеркнул Моисеев

Главком ВМФ отметил, что флот планомерно переходит к реализации долгосрочных планов по обновлению своего подводного потенциала.