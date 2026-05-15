Asia Times: "Посейдон" может изменить баланс сил в сфере подводной обороны Asia Times: развертывание ядерной торпеды "Посейдон" повлияет на расстановку сил

Москва15 мая Вести.Российская ядерная торпеда "Посейдон", которая может быть развернута на борту специализированной атомной подводной лодки-носителя "Хабаровск", полностью изменит расстановку сил в подводной обороне. Об этом пишет издание Asia Times.

Подводная лодка является частью "непобедимого" стратегического вооружения президента Владимира Путина, представленного в 2018 году… Торпеда призвана обходить обычные системы противоракетной обороны и представляет угрозу для стратегической инфраструктуры и авианосных ударных групп (противника) говорится в публикации

Издание отмечает, что "Хабаровск" сочетает в себе элементы подводных лодок класса "Борей" и "Белгород". По данным Asia Times, подводная лодка может перевозить до шести торпед "Посейдона" в боковых ангарах, а также некоторое количество обычных торпед, что подчеркивает ее стратегическую роль.

Ранее российский лидер Владимир Путин, заслушав доклад командующего РВСН Сергея Каракаева, заявил, что работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой "Буревестник" находятся в завершающей стадии.