Москва21 апр Вести.Пока мир следит за событиями на Ближнем Востоке, Россия наращивает свои силы в Арктике. Агентство Blomberg сравнивает развивающуюся ситуацию с событиями времен "холодной войны". Но есть отличие: противостояние под водой происходит на новом уровне развития технологий.

С начала 2000-х годов РФ активно восстанавливает свой ВМФ, при этом уделяя приоритетное внимание подводному флоту. По мнению норвежских военных, современные российские атомные подводные лодки являются "самым мощным проявлением силы" России.

Они хороши. Эти силы - приоритет для российской армии констатирует командующий объединенным штабом Норвегии, вице-адмирал Руне Андерсен

Это вызывает беспокойство у представителей Североатлантического альянса. НАТО вынуждена "24 часа, семь дней в неделю, 365 дней в году" следить за перемещениями российских субмарин в северных морях. Западные эксперты считают, что новейшие российские подлодки стали намного тише, их намного сложнее обнаружить и отслеживать.

Британцы, американцы, французы, немцы боятся, что не смогут узнать, где находятся эти атомные подводные лодки отмечает министр обороны Норвегии Торе Сандвик

Для слежения за российским подводным флотом используется множество современных датчиков на море, на льду, на морском дне, а также данные со спутников, которые помогают западным странам обнаруживать возможные аномалии и анализировать их на предмет угроз. В свою очередь Россия заявляет о беспрецедентной активности стран НАТО, в первую очередь Великобритании и Норвегии, у российских морских границ. Министр обороны Великобритании назвал российские субмарины угрозой для британского судоходства.

Ранее президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчук отмечал, что подводными лодками с титановыми корпусами не обладает, кроме России, ни одна страна мира. Лодки с такими корпусами способны проламывать многометровый лед в Арктике, а также производить из-под ледового панциря ракетные пуски. Западные спутники отследить перемещение российских подводных ракетоносцев в Арктике пока не могут, добавлял военный эксперт Виктор Литовкин.