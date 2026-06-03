Подлодка "Архангельск" произвела стрельбу ракетой "Оникс" в Баренцевом море Атомоход "Архангельск" выполнил стрельбу ракетой "Оникс" в Баренцевом море

Москва3 июн Вести.Атомный подводный крейсер (АПК) "Архангельск" проекта 885М "Ясень‑М" успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров отмечает пресс-служба СФ

По данным объективного контроля, морская цель поражена головной частью ракеты "Оникс".

Район проведения ракетных стрельб заранее закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации, уточняет пресс-служба СФ.

Между тем первый зампред правительства Денис Мантуров рассказал, что управляемый взлет и посадку опытного образца многоразового блока ракеты-носителя "Амур-СПГ" осуществят в два бросковых испытания.

Роскосмос ведет две опытно-конструкторские работы, в ходе которых отрабатывает схему многоразовости. Одной из таких работ является проект "Амур-СПГ", заключил Мантуров.