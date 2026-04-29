Каспийская флотилия провела учения по ликвидации БЭК и БПЛА условного противника Корабли Каспийской флотилии ликвидировали БЭК и БПЛА условного противника

Москва29 апр Вести.Экипажи кораблей Каспийской флотилии в ходе комплексных учений на полигонах Каспийского моря отработали отражение атак и уничтожение безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника. Об этом рассказали в пресс-службе флотилии, сообщение которой передает агентство ТАСС.

В пресс-службе отметили, что особое внимание было уделено отработке действий при отражении атак БЭК и дронов.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии, действующих в составе тактических групп, отработали полный комплекс мероприятий боевой подготовки с различными вариантами действий сил флотилии при защите пунктов базирования и районов морской экономической деятельности в Каспийском море говорится в сообщении

Также экипажи малых ракетных кораблей "Град Свияжск" и "Углич" провели стрельбу из 100‑мм артиллерийских установок А‑190 по береговым, надводным и воздушным целям, а также выполнили задачи по постановке ложных целей для отражения атак условного противника. При этом базовые тральщики "Магомет Гаджиев", "Герман Угрюмов" и рейдовый тральщик РТ-181 отработали постановку и траление мин в акватории Каспийского моря.

На одном из этапов учения экипажи противодиверсионных катеров "Юнармеец Дагестана" и "Юнармеец Татарстана" тренировались перехватывать и уничтожать диверсионные силы и средства условного противника в море сообщают в пресс-службе

Ранее бывший командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России, адмирал Сергей Авакянц рассказал, что Россия проводит учения на всех флотах, в том числе на Балтике.

Кроме того, по его мнению, РФ необходимо работать над созданием Арктического флота, так как этот регион становится точкой напряженности.