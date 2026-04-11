На Камчатке прошли межведомственные учения с участием Тихоокеанского флота

Силы ТОФ в ходе учений уничтожили "пиратов" и освободили "заложников"

Москва11 апр Вести.В ходе межведомственных учений, прошедших на Камчатке, силы Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили "пиратов" и освободили экипаж, захваченный в "заложники".

К учениям помимо сил ТОФ привлекались силы и средства ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, сообщили в Минобороны.

На Камчатке состоялось межведомственное учение оперативного штаба (по противодействию угрозам) в морском районе (бассейне) в г. Петропавловске-Камчатском с участием Тихоокеанского флота отмечается в сообщении

По легенде, вооруженные "пираты" захватили в российских территориальных водах иностранный танкер – его роль играл морской транспорт вооружения "Академик Ковалев". "Злоумышленники" взяли экипаж в заложники, а пограничный корабль, направленный к подавшему сигнал бедствия судну, попытались атаковать морскими беспилотниками.

Бортовым оружием пограничного корабля и вертолета цели были уничтожены, захваченное судно блокировано, "пираты" нейтрализованы, а экипаж освобожден, говорится в сообщении МО.

В конце марта в ходе учений в акватории Авачинского залива экипажи морских тральщиков "МТ-264" и "МТ-265" Тихоокеанского флота успешно обезвредили все учебные мины.