Москва11 апрВести.В ходе межведомственных учений, прошедших на Камчатке, силы Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили "пиратов" и освободили экипаж, захваченный в "заложники".
К учениям помимо сил ТОФ привлекались силы и средства ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, сообщили в Минобороны.
На Камчатке состоялось межведомственное учение оперативного штаба (по противодействию угрозам) в морском районе (бассейне) в г. Петропавловске-Камчатском с участием Тихоокеанского флотаотмечается в сообщении
По легенде, вооруженные "пираты" захватили в российских территориальных водах иностранный танкер – его роль играл морской транспорт вооружения "Академик Ковалев". "Злоумышленники" взяли экипаж в заложники, а пограничный корабль, направленный к подавшему сигнал бедствия судну, попытались атаковать морскими беспилотниками.
Бортовым оружием пограничного корабля и вертолета цели были уничтожены, захваченное судно блокировано, "пираты" нейтрализованы, а экипаж освобожден, говорится в сообщении МО.
В конце марта в ходе учений в акватории Авачинского залива экипажи морских тральщиков "МТ-264" и "МТ-265" Тихоокеанского флота успешно обезвредили все учебные мины.