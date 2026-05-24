Москва24 мая Вести.Силы Черноморского флота в течение прошедших суток уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, цель поражена в восточной части Черного моря.

Кроме того, в МО РФ ранее заявили, что Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по целям на Украине, в том числе "Орешником".

Также, по информации оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны РФ за сутки ликвидировали 320 беспилотных летательных аппаратов противника.