Москва11 июн Вести.Силы Черноморского флота в течение прошедших суток уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, цель поражена в юго-западной части Черного моря.

Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ говорится в сообщении

В сводке ведомства также говорится, что общее число беспилотников, уничтоженных российскими средствами противовоздушной обороны с начала специальной военной операции, превысило 160 тысяч.