Москва11 июнВести.Силы Черноморского флота в течение прошедших суток уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, цель поражена в юго-западной части Черного моря.
Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУговорится в сообщении
В сводке ведомства также говорится, что общее число беспилотников, уничтоженных российскими средствами противовоздушной обороны с начала специальной военной операции, превысило 160 тысяч.