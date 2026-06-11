Москва11 июнВести.Общее число беспилотников, уничтоженных российскими средствами противовоздушной обороны с начала специальной военной операции, превысило 160 тысяч. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
По данным ведомства, за последние сутки силы ПВО сбили 798 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также три управляемые ракеты большой дальности "Нептун".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены… 160 562 беспилотных летательных аппаратовговорится в сообщении