МО РФ: общее число сбитых украинских дронов в зоне СВО превысило 160 тысяч

Общее число сбитых украинских дронов в зоне СВО превысило 160 тысяч МО РФ: общее число сбитых украинских дронов в зоне СВО превысило 160 тысяч

Москва11 июн Вести.Общее число беспилотников, уничтоженных российскими средствами противовоздушной обороны с начала специальной военной операции, превысило 160 тысяч. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, за последние сутки силы ПВО сбили 798 беспилотников, 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также три управляемые ракеты большой дальности "Нептун".