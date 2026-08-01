Москва1 авг Вести.Все 17 членов экипажа теплохода "Янина", затонувшего в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасены и находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По данным госкорпорации, в ночь на субботу, 1 августа, в 130 морских милях от Новороссийска теплоход компании Fesco получил повреждения и затонул в результате атаки морских дронов ВСУ. По словам Лихачева, судно перевозило гражданскую продукцию и шло в междунродных водах.

Хочу отметить слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организовано и без паники покинула судно. Все 17 членов экипажа были спасены и чувствуют себя удовлетворительно привели в Росатоме слова Лихачева

По словам главы госкорпорации, последнего моряка удалось обнаружить около часа назад и доставить на берег благодаря слаженным действиям морской авиации Черноморского флота.