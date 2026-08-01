Москва1 авгВести.Потопление украинскими войсками теплохода Fesco в Черном море возле Новороссийска можно трактовать как пиратство и морской разбой. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.
Ночью 1 августа ВСУ атаковали морскими дронами теплоход "Янина" в Черном море в 130 милях от Новороссийска.
Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможнозаявил Лихачев
Он также сообщил, что всех членов экипажа теплохода удалось спасти и вывезти на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.