Лихачев: потопление ВСУ теплохода возле Новороссийска – это пиратство и разбой

Лихачев назвал пиратством потопление теплохода Fesco возле Новороссийска Лихачев: потопление ВСУ теплохода возле Новороссийска – это пиратство и разбой

Москва1 авг Вести.Потопление украинскими войсками теплохода Fesco в Черном море возле Новороссийска можно трактовать как пиратство и морской разбой. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев.

Ночью 1 августа ВСУ атаковали морскими дронами теплоход "Янина" в Черном море в 130 милях от Новороссийска.

Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно заявил Лихачев

Он также сообщил, что всех членов экипажа теплохода удалось спасти и вывезти на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.