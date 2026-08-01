Москва1 авг Вести.Из-за атаки морских дронов ВСУ ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска затонул теплоход "Янина", сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Глава госкорпорации уточнил, что судно было атаковано в районе 22.00 мск.

Сегодня ночью в акватории Черного моря, в 130 милях от города Новороссийск, в результате атаки боевых морских дронов ВСУ получил повреждение и затонул теплоход "Янина", принадлежащий компании FESCO (входит в контур Госкорпорации Росатом) приводит пресс-служба слова Лихачева

Он также добавил, что все 17 членов экипажа были спасены и вывезены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз приветствует удары Киева по атомным электростанциям и препятствует тому, чтобы МАГАТЭ и другие профильные структуры могли профессионально реагировать на подобные атаки.