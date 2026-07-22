Захарова: в ЕС ликуют при ударах Киева по атомным станциям Захарова: ЕС мешает МАГАТЭ реагировать на удары Киева по АЭС

Москва22 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз приветствует удары Киева по атомным электростанциям и препятствует тому, чтобы МАГАТЭ и другие профильные структуры могли профессионально реагировать на подобные атаки.

Проблема ЕС - это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ…, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Ранее, 15 июля, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева в результате удара украинского беспилотника по служебному автомобилю. Смертельные ранения при этой атаке получил также водитель машины Дмитрий Филиппов.

Удар был нанесен по транспортному средству на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. В Росатоме заявили, что рассчитывают на оперативную, конкретную и четкую реакцию МАГАТЭ на случившуюся трагедию.