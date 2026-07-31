Захарова ответила на обвинения Киева РФ в нагнетании ситуации вокруг Сеуты Захарова назвала киевский режим "унылым гнильем" из-за обвинений в адрес России

Москва31 июл Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги в адрес России в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Она назвала киевский режим "унылым гнильем", комментируя заявление Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную информационную кампанию с использованием "более 1,5 тысячи публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации в Европе".

На сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу результат взлома системы якобы "кремлевскими хакерами"? Какое же унылое гнилье этот киевский режим написала в Telegram-канале дипломат

За последние 10 дней в расположенный на северном побережье Африки испанский город Сеута прибыли тысячи мигрантов, преодолев путь пешком или вплавь, обойдя волнолом, отделяющий населенный пункт от Марокко.

По данным властей города с населением 85 тысяч человек, к 30 июля число мигрантов составило примерно 60 тысяч. Эта цифра превысила возможности местных служб по приему и размещению мигрантов.

Местные СМИ сообщали, что МВД Испании называло цифру в 50 тысяч прибывших, из них более 48 тысяч выдворены в Марокко.

Согласно последним данным, по меньшей мере 57 человек погибли при попытке добраться до города. Власти Сеуты попросили испанское правительство закрыть границу с Марокко.

Италия объявила о приостановке действия шенгенского соглашения с Испанией. Франция перебросила на границу с Испанией подразделения военных.