Москва31 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости депортации нелегальных мигрантов, заявив, что страны Евросоюза должны выполнять свои обязательства в сфере прав человека. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Комментарий Захаровой последовал после призыва Мерца к Испании взять под контроль ситуацию с нелегальной миграцией в Сеуте и обеспечить возвращение мигрантов в Марокко.

А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века написала дипломат

Захарова также в ироничной форме перечислила меры, которые, по ее мнению, ЕС мог бы предоставить мигрантам. Например, их могли бы поселить в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона или главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, по мнению дипломата, мигрантам могли бы дать денег, переводчиков и обеспечить прямой эфир на Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией), "Франс-24" и так далее для обеспечения прямой свободы слова.

Ранее сообщалось, что более 48,3 тысячи нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту, покинули город и вернулись в Марокко.