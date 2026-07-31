Москва31 июл Вести.Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, как она заявила, на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута не принял мер по защите германских границ и намерен "просто переждать" нынешний кризис.

Ранее Мерц заявил, что Испания должна как можно скорее взять под контроль ситуацию в Сеуте, куда в течение суток перебрались несколько десятков тысяч нелегальных мигрантов. Германский канцлер также призвал Марокко принять их обратно.

Канцлер не говорит ни слова о том, как он намерен обеспечить безопасность границ Германии, и также не высказывается о приостановке действия Шенгенского соглашения, что уже сделали Италия, Финляндия и Дания. Мерц и этот кризис хочет просто переждать, не предпринимая каких-либо действий написала Вайдель на своей странице в соцсети X

К посту она прикрепила публикацию Мерца с заявлениями о том, что защита внешних границ ЕС играет важную роль для борьбы с нелегальной миграцией, и призывом незамедлительно выполнить общеевропейские правила по возвращению нелегальных мигрантов с территории Европейского континента.