Мерц осудил любую форму морской блокады и атаки на суда в Красном море

Мерц осудил и назвал безрассудными атаки на суда в Красном море Мерц осудил любую форму морской блокады и атаки на суда в Красном море

Москва23 июл Вести.Берлин решительно осуждает атаки на суда в Красном море, а также считает неприемлемой любую форму морской блокады, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает атаки хуситов на саудовские суда в Красном море... Любая форма морской блокады неприемлема приводятся слова Мерца

Он подчеркнул, что эти "безрассудные нападения" ставят под угрозу свободу всего судоходства и угрожают региональной стабильности. Мерц выразил солидарность с Саудовской Аравией и партнерами ФРГ в регионе.

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а затем сообщили о нападении на два саудовских нефтяных танкера, которые нарушили введенные движением ограничения на морское судоходство в Красном море.