В МИД Ирана уличили Мерца в лицемерии Багаи назвал лицемерными обвинения Мерца в адрес Ирана

Москва19 мая Вести.Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвинившего Иран в ударах по атомным объектам на Ближнем Востоке, являются проявлением лицемерия. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

В своем обращении к Мерцу в соцсети X, написанному на немецком языке, он подчеркнул, что атаки США и Израиля на иранскую ядерную инфраструктуру не вызвали в Европе осуждения.

Лицемерие очевидно. Открытые нападения Соединенных Штатов и израильского режима на охраняемые ядерные объекты Ирана встречают не осуждение, а оправдания и объяснения. Но когда происходит предполагаемая операция под ложным флагом - та самая операция, за которую даже ОАЭ отказались официально возложить ответственность на Иран, - эти же голоса внезапно начинают использовать торжественные формулировки "международного права" и "региональной безопасности" написал Багаи

По его словам, если нападения на ядерные объекты угрожают населению региона, то этот принцип должен применяться в равной степени ко всем государствам, а не только тогда, когда это служит "политической целесообразности Запада".

Накануне Мерц написал в соцсети X, что Германия решительно осуждает "возобновление иранских авиаударов по Объединенным Арабским Эмиратам и другим партнерам".

В воскресенье, 17 мая, власти ОАЭ сообщили, что близ атомной электростанции "Барака" после атаки беспилотника произошел пожар. В Минобороны страны заявили, что расследуют инцидент с ударом дрона по электрогенератору за пределами внутреннего периметра АЭС.