Москва1 авгВести.Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) впервые задействовали баллистическую ракету средней дальности Haj Qasem в ходе очередного удара по военным базам США в Иордании. Об этом сообщил аналитический ресурс ImpNavigator.
Предположительный вес ракеты составил 450 килограммов. Как уточняют эксперты, в ее головной части размещена маневрирующая фугасно-проникающая головная часть, способная разогнаться до гиперзвуковой скорости - около 18 000 км/ч, что делает ракету трудной для сбития.
Дальность ракеты составляет не менее 1400 километров.
Ранее сообщалось, что Иран разработал план ответных мер на случай новых возможных ударов со стороны США и Израиля.