Иран ударил по базам США гиперзвуковой ракетой Haj Qasem КСИР впервые применил баллистическую ракету Haj Qasem против США

Москва1 авг Вести.Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) впервые задействовали баллистическую ракету средней дальности Haj Qasem в ходе очередного удара по военным базам США в Иордании. Об этом сообщил аналитический ресурс ImpNavigator.

Предположительный вес ракеты составил 450 килограммов. Как уточняют эксперты, в ее головной части размещена маневрирующая фугасно-проникающая головная часть, способная разогнаться до гиперзвуковой скорости - около 18 000 км/ч, что делает ракету трудной для сбития.

Дальность ракеты составляет не менее 1400 километров.

Ранее сообщалось, что Иран разработал план ответных мер на случай новых возможных ударов со стороны США и Израиля.