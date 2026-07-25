Москва25 июл Вести.Силы Черноморского флота РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны России.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

По данным Минобороны России, с начала проведения специальной военной операции российскими силами уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 305 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 903 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 67 404 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за сутки силы противовоздушной обороны в зоне специальной военной операции уничтожили 1 060 беспилотников и восемь управляемых авиационных бомб ВСУ.