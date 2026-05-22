Черноморский флот за неделю уничтожил 13 безэкипажных катеров ВСУ

Москва22 мая Вести.Силы Черноморского флота РФ в течение недели уничтожили 13 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, цели ликвидированы в северо-западной части Черного моря.

Также, по данным ведомства, за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили 4184 беспилотника ВСУ.

Недельные потери украинской армии в зоне специальной военной операции составили около 7830 военнослужащих.