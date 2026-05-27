Москва27 мая Вести.Большой десантный корабль "Николай Вилков" Тихоокеанского флота успешно завершил комплексные учения в заливе Петра Великого. Как сообщает пресс-служба ТОФ, в ходе тренировки были выполнены артиллерийские стрельбы, а также отработаны задачи по предназначению.

В заливе Петра Великого большой десантный корабль "Николай Вилков" (БДК) Тихоокеанского флота провел комплексное учение по предназначению, с практической отработкой задач десантной подготовки и отражению средств нападения условного противника говорится в сообщении

Экипаж БДК совместно с морскими пехотинцами ТОФ отработал подход к берегу, размещение техники и личного состава, а также провел учения по противовоздушной обороне. Особое внимание было уделено отработке противороботовой защиты с применением пулеметов, гладкоствольного и автоматического оружия, а также средств РЭБ против БПЛА и безэкипажных катеров.

Учения завершились сдачей нормативов по подходу к берегу и выгрузке техники и личного состава на побережье полигона.