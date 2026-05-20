Москва20 маяВести.Приведение соединений и частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности отработано на учениях ядерных сил. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в рамках мероприятий были задействованы боеприпасы к ракетной установке "Искандер-М".
В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовностиговорится в заявлении ведомства
Уточняется, что ядерные боеприпасы были доставлены в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад.
Ранее Daily Express сообщил, что на Западе обеспокоены учениями ВС РФ по подготовке к применению ядерного оружия