Москва26 июлВести.Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации пополнит боевой состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Об этом сообщил ИС "Вести" главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.
В июне крейсер начал последний этап испытаний после ремонта и модернизации.
Я могу констатировать факт, что после модернизации примем в состав Военно-Морского Флота ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". То есть, мы выполняем плановые задачи года и убеждены, что это является очень важнымподчеркнул Моисеев
Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.