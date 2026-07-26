Главком ВМФ: крейсер "Адмирал Нахимов" встанет в строй после модернизации

Крейсер "Адмирал Нахимов" пополнит состав ВМФ после модернизации Главком ВМФ: крейсер "Адмирал Нахимов" встанет в строй после модернизации

Москва26 июл Вести.Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации пополнит боевой состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России. Об этом сообщил ИС "Вести" главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

В июне крейсер начал последний этап испытаний после ремонта и модернизации.

Я могу констатировать факт, что после модернизации примем в состав Военно-Морского Флота ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". То есть, мы выполняем плановые задачи года и убеждены, что это является очень важным подчеркнул Моисеев

Крейсер предназначен для поражения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.