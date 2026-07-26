Главком назвал поступление АПЛ "Пермь" в состав флота важным событием для России Главком ВМФ Моисеев: принятие на вооружение АПЛ "Пермь" станет значимым событием

Москва26 июл Вести.Поступление в состав Военно-Морского Флота России (ВМФ) атомной подводной лодки "Пермь" станет значимым событием в истории государства, это произойдет к концу года, сообщил ИС "Вести" главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Он рассказал, что с начала года на вооружение флота уже принято 20 кораблей.

Мы на текущий момент приняли 20 кораблей, судов, катеров, и для нас это важно. К концу года мы также примем еще более 20, среди них будет атомная подводная лодка "Пермь". Это такое значимое событие будет в истории государства и Военно-Морского Флота сказал Моисеев

Ранее главком сообщил, что крейсер "Адмирал Нахимов" встанет в строй после модернизации. В июне 2026 года крейсер начал последний этап испытаний после ремонта и модернизации.