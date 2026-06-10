Москва10 июн Вести.Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в рамках Международного военно-морского салона "Флот-2026" представила подводную лодку "Амур 1650" с вертикальной пусковой установкой и возможностью оснащения российско-индийскими сверхзвуковыми ракетами "Брамос". Об этом сообщает ТАСС.

На экспозиционном стенде ОСК был представлен макет субмарины, созданной конструкторским бюро "Рубин". Лодка оснащена вертикальными пусковыми установками (ВПУ) и воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ).

В корпорации пояснили, что данная дизель-электрическая подводная лодка входит в число мировых лидеров по объему боезапаса среди неатомных субмарин — до 28 единиц вооружения. "Амур 1650" с ВПУ может нести крылатые ракеты Club-S либо российско-индийские гиперзвуковые ракеты "Брамос".

Подлодка способна выполнять задачи в течение 60 суток как в открытом море, так и на мелководных участках.

Помимо этого, ОСК продемонстрировала противоминный корабль базовой зоны "Александрит" (проект 12701). В корпорации пояснили, что судно предназначено для выявления, обнаружения и уничтожения мин и объектов, похожих на мины. Оно также используется для противоминного прикрытия в составе тральных групп или во взаимодействии с другими противоминными силами в прибрежной и ближней морской зонах.