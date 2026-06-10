Москва10 июн Вести.Все перспективные корабли военно-морских сил Индии будут оснащаться сверхзвуковыми крылатыми ракетами "Брамос", разработанными российско-индийским совместным предприятием Brahmos Aerospace. Об этом сообщил ТАСС представитель компании Александр Максичев на полях международного военно-морского салона "Флот-2026".

По его словам, ракеты уже входят в состав вооружения всех современных кораблей первой линии индийского флота и останутся основным ударным средством для новых боевых единиц.

Максичев отметил, что комплекс успешно прошел многочисленные испытания в составе ВМС Индии и подтвердил свои характеристики в различных условиях. Представитель компании также подчеркнул, что работа над совершенствованием ракеты продолжается.

Военно-морской салон проходит с 10 по 14 июня на территории Музея военно-морской славы в Кронштадте.

В числе успешных примеров кооперации России и Индии в военно-технической сфере - совместные предприятия по производству сверхзвуковых крылатых ракет "БраМос", выпуску автоматов АК-203, лицензионной сборке танков Т-90, истребителей Су-30МКИ и авиадвигателей. Планомерно реализуются контракты на строительство фрегатов и поставки ЗРС С-400 "Триумф".