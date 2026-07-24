Первый испытательный запуск Индией ракеты "земля – воздух" прошел успешно Индия провела первый испытательный запуск дальнобойной ракеты "земля – воздух"

Москва24 июл Вести.Министерство обороны Индии сообщило об успешном проведении первого испытательного запуска ракеты дальнего радиуса действия Kusha класса "земля – воздух".

Испытание организовали специалисты Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), действующей при оборонном ведомстве республики.

DRDO 23 июля 2026 года успешно провела первый испытательный запуск ракеты дальнего действия Kusha класса "земля – воздух" с острова доктора А​​​. П. Дж. Абдула Калама у побережья (штата – прим. ред.) Одиша говорится в пресс-релизе на сайте министерства

По данным индийского Минобороны, ракетный комплекс Kusha способен эффективно уничтожать различные воздушные цели, включая другие ракеты, истребители, беспилотные летательные аппараты и крупную воздушную технику.

В июне 2026 года стало известно, что все перспективные корабли Военно-морских сил Индии будут оснащены сверхзвуковыми крылатыми ракетами российско-индийским совместного производства "Брамос".