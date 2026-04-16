Посол РФ в Индии сообщил о скором завершении поставок комплексов С-400 Посол Алипов: Россия скоро завершит поставки С-400 Индии по контракту 2018 года

Москва16 апр Вести.Россия в ближайшее время завершит поставки в Индию зенитно-ракетных систем С-400 по контракту от 2018 года. Об этом заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

По его словам, у российской стороны есть различные планы, касающиеся других видов военной техники.

Предстоит передача еще нескольких партий техники. У нас согласован взаимный график этих поставок, и они будут завершены в самое ближайшее время приводит слова Алипова телеканал WION

Посол отметил, что Индия проявила интерес к истребителю Су-57. В качестве примера успешной передачи вооружения Алипов привел ракетный проект "Брамос" и проект производства автоматов АК-203 - в обоих случаях произошла полная передача технологий и лицензии Индии.

3 апреля руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов заявил, что российский малый и средний бизнес неохотно идет в Индию, и в этой сфере есть резерв для роста сотрудничества обеих стран.