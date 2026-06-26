В ВМФ заявили, что авиация и подлодки защищают российские суда от пиратов Касатонов: морская авиация и подлодки защищают суда РФ от пиратов

Москва26 июн Вести.Подлодки и морская авиация помогают в конвоировании судов для защиты их от нападения. Об этом рассказал начальник Главного штаба ВМФ России Владимир Касатонов на церемонии награждения коллектива АО "Концерн "Океанприбор" в Санкт-Петербурге.

По его словам, в настоящее время флот занимается решением важных задач, прежде всего - в экономических интересах страны.

Мы проводим корабли, спасая их от нападений пиратов, которые решили, что им все можно заявил Касатонов

Начальник Главного штаба ВМФ уточнил, что для помощи кораблям используют подлодки, авиацию, вооруженные противолодочные комплексы.

Ранее в Минтранс РФ заявили, что поддерживают обновление флота с упором на своевременный контроль.