Глава СВР Нарышкин: ЕС прощает Киеву терроризм, коррупцию и узурпацию власти

Москва28 мая Вести.Европейский союз прощает Украине терроризм, военные преступления, коррупцию и узурпацию власти, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности​​, в рамках I Международного форума по безопасности.

Нарышкин добавил, что Брюссель "закрывает глаза на любые злодеяния киевской хунты".

Кроме того, глава СВР РФ подчеркнул, что европейским элитам выгодно как можно дольше затягивать украинский конфликт, параллельно оказывая всемерную военную и финансовую помощь киевскому режиму, подпитывая его преступные амбиции.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия имеет все основания завершить конфликт на Украине военным путем.