NYT: некоторые граничащие с Россией страны не доверяют Германии и Франции

Соседние с Россией страны Европы выразили недоверие Парижу и Берлину NYT: некоторые граничащие с Россией страны не доверяют Германии и Франции

Москва16 авг Вести.Некоторые европейские страны, расположенные в непосредственной близости от границ России и Украины, сомневаются в способности Франции и Германии отстаивать интересы этих стран на переговорах по украинскому урегулированию, сообщает газета The New York Times (NYT).

Ключевая дипломатическая тройка в лице Британии, Франции и Германии (формат Е3) рассчитывает взять на себя главную роль европейских посредников, если сможет участвовать в переговорах между Россией, США и Украиной.

Представители тройки уже разработали варианты военных гарантий и обязательств по обеспечению безопасности Киева после завершения конфликта, отмечает NYT.

При этом другие европейские страны, в том числе Польша, Италия и государства Северной Европы настаивают на своем обязательном участии в переговорах, а Евросоюз (ЕС) в целом должен быть в курсе происходящих событий.

Особый скептицизм в отношении дипломатического мандата Лондона, Берлина и Парижа проявляют небольшие государства, в том числе Венгрия и прибалтийские страны. Обсуждение вопроса разделения переговорных полномочий внутри Европы продолжается с июня, заключает NYT.

Между тем финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема предложил свою кандидатуру на роль посредника в возможных переговорах между Москвой и Брюсселем.