Поддубный назвал цель Европы по очередному вмешательству в переговоры по Украине

Поддубный объяснил, зачем Европа вновь желает вклиниться в переговоры по Украине Поддубный назвал цель Европы по очередному вмешательству в переговоры по Украине

Москва15 авг Вести.Франция, Германия и Великобритания спешно формируют альтернативный переговорный формат по украинскому конфликту, чтобы максимально его затянуть и выкроить дополнительное время для Киева. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, Россия хорошо понимает, что стоит за очередным якобы мирным намерением европейских стран.

Стоит лишь одна цель – выкроить дополнительное время для Украины, выиграть для Киева возможность получить передышку на линии фронта и использовать этот период для наращивания поставок вооружений, переоснащения подразделений и укрепления оборонительных позиций. Проходили уже написал Поддубный в MAX

Ранее газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Франция, ФРГ и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта, опасаясь своего исключения из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа.