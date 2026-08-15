Москва15 авгВести.Франция, Германия и Великобритания спешно формируют альтернативный переговорный формат по украинскому конфликту, чтобы максимально его затянуть и выкроить дополнительное время для Киева. Об этом военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный написал в своем канале в мессенджере MAX.
По его словам, Россия хорошо понимает, что стоит за очередным якобы мирным намерением европейских стран.
Стоит лишь одна цель – выкроить дополнительное время для Украины, выиграть для Киева возможность получить передышку на линии фронта и использовать этот период для наращивания поставок вооружений, переоснащения подразделений и укрепления оборонительных позиций. Проходили уженаписал Поддубный в MAX
Ранее газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Франция, ФРГ и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта, опасаясь своего исключения из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа.