Фицо предложил Макрона на пост главы Евросоюза

Москва16 мая Вести.Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюзу нужны сильные лидеры, и назвал президентом Франции Эммануэля Макрона ключевым кандидатом на роль руководителя объединения. Фицо высказал эту мысль на встрече со студентами, видеозапись которой позднее была размещена на его личной странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

В этом же выступлении Фицо раскритиковал действующее руководство Евросоюза и в особенности выразил недовольство работой верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.

Мы (Евросоюз — прим. ред.) нуждаемся в сильных лидерах. Если вы меня спросите, кто бы им мог быть в данный момент, то отвечу, что единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон отметил премьер Словакии

По его словам, ЕС должен пойти на большие перемены, так как у сообщества сегодня отсутствует единая внешнеполитическая линия, что, по его мнению, ставит под вопрос устойчивость интеграционного проекта. Глава правительства Словакии провел параллель с ситуацией в НАТО, которую он охарактеризовал как находящуюся в "абсолютно расстроенном состоянии".

Мы это должны сделать [реализовать изменения], чтобы [единая] Европа выжила, а иначе нам грозит то, что происходит в НАТО. НАТО находится в абсолютно расстроенном состоянии. Мы должны предположить, что эта система безопасности развалится и мы будем должны искать какую‑то иную [систему обеспечения безопасности] сказал Фицо

При этом он допустил, что новая система коллективной безопасности может сложиться в рамках расширенных полномочий Евросоюза.