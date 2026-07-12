Москва12 июл Вести.Французы хотят перемен и смену власти, так как устали от макронизма (политический курс, ассоциируемый с президентом Франции Эммануэлем Макроном – прим. ред.). Об этом рассказал ИС "Вести" директор аналитического центра "Обсерво" при франко-российской Торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.

Французы хотят смену власти. Левые силы слабы как никогда, они около 30% набирают, не больше. Поэтому альтернатива придет справа, по всей вероятности. Люди действительно устали от макронизма, от всех его проявлений, поэтому очень сомнительно то, что они отдадут предпочтение преемнику, даже если преемник попытается дистанцироваться от наследия, от самого Макрона. Это очень-очень мощный фактор. Люди хотят перемен отметил Дюбьен

Ранее сообщалось, что Макрон хочет уйти из политики после окончания президентского срока.