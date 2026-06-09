Москва9 июн Вести.Народ Франции хочет пересмотра политики своих властей в отношении конфликта на Украине, простые граждане устали оплачивать чужие боевые действия. Об этом заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани в разговоре с газетой "Известия".

По его словам, "французский народ устал платить" за украинский конфликт, в котором у Парижа "нет никакого прямого стратегического интереса".

Как отметил Мариани, встав на путь финансирования Киева, Франция "отрезала себя от важнейших энергетических рынков, ухудшила отношения с историческим партнером, выстроилась по атлантистской линии, которая в первую очередь служит американским интересам".

Поэтому 2027 год – ключевая дата. Если французы выберут реальную, а не косметическую смену курса, это действительно может изменить расклад, в том числе на европейском уровне, потому что без Франции воинственная линия Брюсселя не удержится подчеркнул евродепутат

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что Москва не несет никакой угрозы Парижу, но ЕС все равно готовится к войне с Россией.