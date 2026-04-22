Москва22 апрВести.Европейский союз копает себе могилу, разрушая собственную экономику ради помощи Украине.
Такое мнение выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.
По мнению парламентария, в настоящее время Евросоюз пытается продолжить конфликт на Украине любой ценой. В то же время экономика евросодружества рушится, так как внушительная сумма выделяется для поддержки Киева.
ЕС сейчас роет себе могилуконстатировал Мариани
Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз заинтересован в Украине как в источнике ресурсов и способе усиления геополитических позиций.