Москва22 апр Вести.Европейский союз копает себе могилу, разрушая собственную экономику ради помощи Украине.

Такое мнение выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, в настоящее время Евросоюз пытается продолжить конфликт на Украине любой ценой. В то же время экономика евросодружества рушится, так как внушительная сумма выделяется для поддержки Киева.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз заинтересован в Украине как в источнике ресурсов и способе усиления геополитических позиций.