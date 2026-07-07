Ле Пен получила право баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции после решения суда Ле Пен получила право баллотироваться в президенты Франции в 2027 году

Москва7 июл Вести.Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по итогам заседания Апелляционного суда Парижа формально имеет право участвовать в выборах президента в 2027 году.

В марте 2025 года суд Парижа признал Ле Пен и ряд членов ее партии виновными в хищении средств Европарламента. Ее, в частности, приговорили к пятилетнему запрету избираться в органы государственной власти.

Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен.

По данным France24, срок запрета на участие в выборах для Ле Пен был сокращен до 45 месяцев, из них 30 месяцев — условно. Таким образом, она сможет принять участие в президентских выборах 2027 года.

Несмотря на сокращение срока, реальная часть наказания осталась прежней: Ле Пен должна провести год под домашним арестом с электронным браслетом и два года условно, уточняет Le Monde. Кроме того, политик должна выплатить 100 тысяч евро штрафа.

Как заявляла сама Ле Пен, она не будет баллотироваться, если суд оставит в силе ношение электронного браслета. В этом случае, как предполагалось, вместо Ле Пен партию будет представлять ее лидер Жордан Барделла.

О том, что у Ле Пен остаются шансы для выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2027 году сообщал ранее ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Выборы президента во Франции пройдут в два тура 18 апреля и 2 мая 2027 года.