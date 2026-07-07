Москва7 июлВести.Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерена подать кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента (ЕП). Такое заявление политик сделал в эфире телеканала TF1.
Я передам этот правовой вопрос на рассмотрение кассационного судазаявила Ле Пен
По словам политика, она не колебалась, когда принимала решение об обращении к кассационный суд.
Лишение права избираться создавало огромную демократическую проблему. Нельзя ничего навязывать французскому народу. Теперь последнее слово будет за французамиуказала Ле Пен
В 2025 году суд признал Ле Пен и ряд членов ее партии виновными в хищении средств ЕП. Ее, в частности, приговорили к пятилетнему запрету избираться в органы государственной власти. 7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах, что позволит ей выставить свою кандидатуру на пост президента в 2027 году.
Помимо сокращения срока запрета на участие в выборах суд сократил и срок лишения свободы: два года условно и один год с электронным браслетом.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Сирии, отказался комментировать судебное решение по делу Ле Пен.