Ле Пен намерена подать жалобу на решение суда по делу о растрате средств ЕП

Марин Ле Пен заявила, что подаст кассационную жалобу на решение суда Ле Пен намерена подать жалобу на решение суда по делу о растрате средств ЕП

Москва7 июл Вести.Лидер парламентской фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен намерена подать кассационную жалобу на решение суда по делу о растрате средств Европарламента (ЕП). Такое заявление политик сделал в эфире телеканала TF1.

Я передам этот правовой вопрос на рассмотрение кассационного суда заявила Ле Пен

По словам политика, она не колебалась, когда принимала решение об обращении к кассационный суд.

Лишение права избираться создавало огромную демократическую проблему. Нельзя ничего навязывать французскому народу. Теперь последнее слово будет за французами указала Ле Пен

В 2025 году суд признал Ле Пен и ряд членов ее партии виновными в хищении средств ЕП. Ее, в частности, приговорили к пятилетнему запрету избираться в органы государственной власти. 7 июля Апелляционный суд Парижа сократил срок действия запрета для Ле Пен на участие в выборах, что позволит ей выставить свою кандидатуру на пост президента в 2027 году.

Помимо сокращения срока запрета на участие в выборах суд сократил и срок лишения свободы: два года условно и один год с электронным браслетом.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Сирии, отказался комментировать судебное решение по делу Ле Пен.