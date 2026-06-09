Москва9 июн Вести.Армянские политические партии, несогласные с результатами прошедших 7 июня выборов в парламент, получат возможность обжаловать их в Конституционном суде 19 июня. Об этом сообщил руководитель Центральной избирательной комиссии республики Ваагн Овакимян.

"Девятнадцатого июня - это день, когда политические силы смогут обратиться в Конституционный суд. Дальнейшие процессы будут предопределены решением суда заявил Овакимян в эфире общественного телевидения Армении

По его словам, в соответствии с избирательным законодательством финальные результаты голосования будут утверждены спустя неделю после дня выборов - 14 июня. Глава ЦИК уточнил, что до этого момента комиссия проведет пересчет и уточнение голосов, а также разберет поступившие жалобы. Овакимян подчеркнул, что созыв нового парламента состоится вне зависимости от того, согласятся ли представители оппозиции принять полученные мандаты.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, депутатский корпус избирался сроком на пять лет. Оппозиционные силы неоднократно обвиняли действующее руководство в грубом давлении на избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за вступление страны в Евросоюз, не сумела преодолеть планку в 50% голосов, требуемую для формирования правительства. Тем не менее необходимое количество мест она обеспечит себе благодаря мандатам для национальных меньшинств и перераспределению голосов партий, не прошедших в парламент. Помимо нее, в законодательный орган проходят еще две оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна с 23,28% и альянс "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна с 9,93%.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее отмечал, что выборы, на которых Пашинян стремится устранить всех соперников, не могут считаться легитимными. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что в Армении вместо честной предвыборной конкуренции по установленным правилам велась борьба с самими демократическими процедурами.