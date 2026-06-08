Глава ЦИК Армении Овакимян: итоги выборов в парламент будут 14 июня

Итоги выборов в парламент Армении подведут 14 июня Глава ЦИК Армении Овакимян: итоги выборов в парламент будут 14 июня

Москва8 июн Вести.Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян объявил точную дату подведения окончательных итогов прошедших парламентских выборов. По словам чиновника, заключительные цифры станут известны через несколько дней.

В эфире Общественного телевидения республики Овакимян подробно описал ближайшие шаги избирательной системы.

До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итоги заявил глава ЦИК

Ранее МИД РФ заявил о вмешательстве Запада в парламентские выборы в Армении.