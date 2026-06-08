Москва8 июнВести.Глава Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян объявил точную дату подведения окончательных итогов прошедших парламентских выборов. По словам чиновника, заключительные цифры станут известны через несколько дней.
В эфире Общественного телевидения республики Овакимян подробно описал ближайшие шаги избирательной системы.
До пятницы мы еще будем делать пересчеты, будут корректировочные этапы. После этого будут оцениваться жалобы и заявления. И уже 14 июня будут оглашены заключительные итогизаявил глава ЦИК
Ранее МИД РФ заявил о вмешательстве Запада в парламентские выборы в Армении.