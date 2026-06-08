Песков заявил, что Кремль ждет окончательных итогов выборов в Армении Песков: Кремль ждет оглашения окончательных результатов выборов в Армении

Москва8 июн Вести.Кремль ожидает окончательных результатов парламентских выборов в Армении и внимательно отслеживает поступающую информацию о ходе голосования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона фиксирует все сообщения, связанные с выборами, включая информацию о предполагаемых нарушениях.

Мы ждем этих окончательных результатов​​​. Пока же мы тщательно фиксируем все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов сказал Песков

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. В ходе кампании представители оппозиции неоднократно обвиняли власти во вмешательстве в избирательный процесс и деятельность ЦИК.

Согласно предварительным данным, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов, однако сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Также в парламент проходят блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и блок "Армения", возглавляемый бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.