Песков заявил, что руководство Армении стоит на перепутье Песков: власти Армении находятся перед выбором пути развития

Москва24 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Армении находится на важном этапе выбора дальнейшего пути развития страны.

По словам представителя Кремля, армянские власти сами говорят о предстоящем определении стратегического курса государства. В связи с этим Москва внимательно следит за происходящими процессами.

Мы видим, что сейчас Армения, руководство Армении стоит на перепутье. Руководство Армении говорит о предстоящем выборе пути развития отметил Песков

Он подчеркнул, что этот вопрос имеет большое значение для России, учитывая многовековые связи двух государств. По его словам, Россию и Армению связывают соседские и братские отношения, сложившиеся на протяжении многих поколений.