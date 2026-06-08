Политолог предположил последствия победы Пашиняна на выборах в Армении Политолог Михайлов: Пашинян может усилить давление против военной базы РФ

Москва8 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян после победы на парламентских выборах может усилить давление против присутствия российской военной базы на территории страны. Об этом заявил директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в интервью kp.ru.

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Политолог уточнил, что Пашинян будет действовать в этом вопросе при помощи европейских партнеров, которые "обрабатывали" Армению "для отторжения от российского влияния", пока Москва занята спецоперацией на Украине.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50% голосов. Однако у нее остается возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. В парламент также проходят "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и "Армения" под руководством экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что выборы в республике прошли в обстановке жестких репрессий оппозиции. Кроме того, противники партии Пашиняна неоднократно обвиняли власти страны во вмешательстве в голосование и деятельность ЦИК. Поэтому, как отметил Карапетян, обнародованные комиссией цифры по итогам голосования на парламентских выборах не могут отражать реальную картину.