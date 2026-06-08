Москва8 июнВести.Избирательная кампания и сам процесс голосования на парламентских выборах в Армении прошли в обстановке жестких репрессий в отношении оппозиции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Вся избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке жестких репрессий со стороны армянских властей в отношении оппозиционных партий и движений, их активистов и сторонников. Под "каток" преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковьприводит слова Захаровой официальный Telegram-канал МИД
Захарова назвала подобные действия властей Армении "грубым попранием демократических принципов и процедур проведения свободных выборов".
В характерной для нынешней армянской администрации манере гонения обрушились исключительно на те политические силы, которые ратуют за упрочение жизненно важного для республики союза с Россией, дальнейшее участие Армении в евразийской интеграции, включая членство в ЕАЭС и ОДКБ, отказ от тупикового курса на вхождение в Евросоюз, проводящий враждебную линию против нашей страныдобавила представитель МИД
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 июня заявил о победе его партии "Гражданский договор". По предварительным итогам ЦИК страны, партия набрала 49,81% голосов. Таким образом, "Гражданский договор" не преодолел барьер в 50% голосов, позволяющий единолично формировать правительство страны.